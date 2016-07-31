الأهلي المصري يأمل في التتويج بالثنائية المحلية

سيسعى الأهلي المتوج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إلى مواصلة مسيرته في كأس مصر وتجاوز منافسه سموحة في دور الثمانية غدا الاثنين أملا في حسم الثنائية المحلية.

وقال أسامة عرابي، المدرب المساعد للأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارتن يول عكف خلال الساعات القليلة الماضية على دراسة فريق سموحة من خلال تسجيلات مصورة لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس المقبل.

وأكد الاتحاد المصري للقدم أن المباراة ستقام في استاد الجيش في مدينة السويس الساحلية.

وأضاف عرابي في تصريح عبر الموقع الرسمي للأهلي: "المباراة من المواجهات الصعبة نظراً لطبيعة مباريات الكأس التي لابد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين. كما أن المنافس من الفرق القوية والتي تجيد اللعب الجماعي ويضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عال من الخبرة والكفاءة ويقودهم جهاز فني جديد بقيادة البرازيلي (جورفان) فييرا الذي يهمه بالطبع أن يفتتح مبارياته بأداء قوي ونتيجة إيجابية خاصةً عندما يواجه الأهلي بطل الدوري".

وأشار عرابي إلى أن المدرب يول قد يدفع في المباراة ببعض الوجوه الجديدة المنضمة للفريق خلال فترة القيد الصيفي الحالية مثل مروان محسن القادم من الإسماعيلي وعلي معلول القادم من الصفاقسي التونسي.

وأردف عرابي: "كل الخيارات متاحة أمام الجهاز الفني عند اختيار القائمة المرشحة لخوض المباراة سواء بالاستعانة بكل أو بعض العناصر المنضمة حديثاً لتدريبات الفريق من الصفقات الجديدة أو من اللاعبين العائدين بعد انتهاء فترة إعارتهم".

وأعلن خالد محمود طبيب الأهلي عن جاهزية عمرو جمال وجون أنطوي لمواجهة سموحة بعد أن شارك الثنائي في المران الجماعي للفريق صباح أمس السبت بعد شفائهما من الإصابة.

وعاني جمال من إجهاد في ربلة الساق في حين عانى أنطوي من شد في عضلات الفخذ الخلفية.

من جانبه قال البرازيلي جورفان فييرا مدرب سموحة إنه درس الأهلي بشكل جيد وتعرف على قدرات وأداء لاعبيه بعد متابعة مباراة المنافس مع الوداد المغربي في دوري أبطال افريقيا مؤخرا.

وستكون مباراة سموحة مع الأهلي أول اختبار رسمي للمدرب فييرا الذي سبق له تدريب الزمالك قبل أن يتعاقد مؤخرا مع سموحة خلفا للمدرب حلمي طولان الذي انفصل عن النادي بالتراضي.

وأضاف فييرا للصحفيين: "فريقي أصبح جاهزا لمواجهة الأهلي وقد خضنا استعدادا جيدا للمباراة ونسعى لتقديم عرض جيد وقوي".

وتابع: "لدينا طموح للفوز بكأس مصر ولدينا الإمكانات الكاملة لتحقيق هذا الطموح واللاعبون يجتهدون لتحقيق الفوز في مباريات الكأس لتكون بداية كبيرة لنا قبل الموسم المقبل".

وفي يوم الأربعاء المقبل سيلتقي الزمالك حامل اللقب مع الإسماعيلي في أولى مباراتي الدور قبل النهائي في استاد برج العرب القريب من الإسكندرية.

بينما سيلتقي الفائز من لقاء سموحة والأهلي مع انبي في مباراة قبل النهائي الثانية في السابع من أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للبطولة يوم 17 أغسطس.