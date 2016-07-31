الشارقة الإماراتي يجمع ديغاو بمدربه السابق دونيس

جمع الشارقة الإماراتي البرازيلي ديغاو بمدربه السابق جيورجيوس دونيس بعدما وقع الأول مخالصة مالية مع الهلال وانتقل مباشرة إلى الدوري الإماراتي ليكون ثاني لاعب أجنبي ينضم إلى الفريق قادماً من الدوري السعودي، عقب الفنزويلي جيلمين ريفاس لاعب اتحاد جدة السابق.

ووصل اللاعب البرازيلي إلى الإمارات تمهيداً لتوقيع العقد مع نادي الشارقة الذي اشترى ما تبقى من عقد المدافع البرازيلي مع الهلال والذي ينتهي مطلع العام المقبل.

وانتقل ديغاو إلى الهلال إبان تواجد سامي الجابر مدرباً للفريق في يناير 2014، واستمر لاعباً أساسياً في الفريق رغم الإصابات التي أثرت على مسيرته خلال الموسم الأخير، وحقق مع الفريق بطولة كأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد.