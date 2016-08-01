رانييري: أخبار الانتقال شتت ذهن رياض محرز

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ان التكهنات بشأن الانتقال المحتمل لرياض محرز جناح الفريق للمنافس ارسنال أصاب اللاعب بحالة من عدم الاستقرار والتشتت.



وبات لاعب منتخب الجزائر البالغ من العمر 25 عاما - الذي انضم من لوهافر الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في فرنسا في عام 2014 - مثار اهتمام كبير عقب تسجيله 17 هدفا في الدوري وفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب هذا العام عقب المسيرة الخيالية لليستر التي توجها بنيل اللقب.



وتصدى ليستر بالفعل لمحاولة ارسنال لضم المهاجم جيمي فاردي إلا انه خسر جهود لاعب الوسط نجولو كانتي الذي انضم لتشيلسي مقابل صفقة قدرت بنحو 32 مليون جنيه استرليني (42.38 مليون دولار).



وقال رانييري لوسائل إعلام بريطانية "ربما تشتت ذهن رياض بعض الشيء بسبب كافة هذه الشائعات والتكهنات. لكن هذه تمثل خبرة للاعبي. من المهم ان يفهم انه يجب ان يبقى معنا."



وأضاف "يجب ان يحسن من مستوى لياقته وان يلعب من اجل الفريق كما حدث الموسم الماضي."



وسيستهل ليستر - الذي خسر من باريس سان جيرمان بطل فرنسا 4-صفر في مباراة ودية في كاليفورنيا يوم السبت الماضي - حملة الدفاع عن لقبه بالتوجه للقاء هال سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء في 13 أغسطس الجاري.



