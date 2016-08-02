الأردني عامر شفيع يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن والوحدات لكرة القدم اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي والتوجه إلى عالم التدريب.



وجاء إعلان شفيع من خلال فيديو بثه عبرصفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي قال فيه: أشكر جميع الجماهير التي وقفت بجانبي وأعلن أعتزالي كرة القدم بشكل نهائي والتوجه إلى عالم التدريب.



وتابع: اتخذت قراري بعد تفكير طويل وبعدما وجدت نفسي غير قادر على الاستمرار.



وظهر التأثر واضحاً على عامر شفيع بعد خسارة فريقه كأس الكؤوس الجمعة الماضي امام الاهلي.