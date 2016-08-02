الرجوب: إسرائيل تحتجز ملابس الوفد الفلسطيني

احتجزت اسرائيل تجهيزات الوفد الفلسطيني المشارك في العاب ريو دي جانيرو الاولمبية، من بينها ازياء الرياضيين في حفل الافتتاح، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة الاولمبية جبريل الرجوب لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقال الرجوب في اتصال هاتفي: "لقد احتجزت السلطات الاسرائيلية العنصرية شحنة ملابس قبل اتجاهها الى ريو، كانت معدة لتجهيز الرياضيين خلال حفل الافتتاح".



وعن البدائل قبل ثلاثة ايام من الافتتاح على ملعب ماراكانا الاسطوري، اضاف الرجوب: "سنتحمل التكاليف المادية، ونحن على اتصال بشركة تجهيز صينية راعية لنا، في محاولة لتأمين البدائل في الوقت المناسب".



واضاف الرجوب: "كما منعت اسرائيل رئيس البعثة الفلسطينية عصام قشطة المتواجد في قطاع غزة من الالتحاق بالبعثة في ريو لاسباب امنية بحسب ما ذكرت، برغم سفره الدوري كل شهر تقريبا".



ومن المقرر ان يمثل فلسطين 6 رياضيين، هم العداءة ميادة الصياد (23 عاما) في سباق الماراثون والتي ستحمل العلم الفلسطيني في حفل الافتتاح بحسب الرجوب، بالاضافة الى محمد ابو خوصة (23 عاما) في سباق 100 م.



وفي السباحة، يمثل فلسطين احمد جبريل (24 عاما) في سباق 200 م حرة وميراي الاطرش (22 عاما) في 50 م حرة.



وفي الفروسية، يشارك كريستيان زميرمان (54 عاما) وهو الماني من اصل فلسطيني، وسيمون يعقوب في الجودو.



واشار الرجوب الى ان مشاركة 6 رياضيين في 4 رياضات هي سابقة فلسطينية ضمن الالعاب الاولمبية.



وهذه سادس مشاركة لفلسطين في الالعاب الاولمبية، بعد الاولى في اتلانتا 1996.