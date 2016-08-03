تشيلسي يعلن انتقال صلاح إلى روما بشكل دائم

قال تشيلسي يوم الأربعاء إن محمد صلاح مهاجم منتخب مصر ترك النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لينضم إلى روما بشكل نهائي.



وأمضى صلاح (24 عاما) الموسم الماضي معارا إلى روما وسجل 14 هدفا وصنع ستة أهداف أخرى ليساعد فريق العاصمة على انهاء الموسم في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الايطالي.



وانتقل صلاح إلى تشيلسي قادما من بازل في يناير 2014 لكنه أعير إلى فيورنتينا في العام التالي بعدما واجه صعوبات في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة النادي اللندني وشارك في 13 مباراة فقط بالدوري الانجليزي الممتاز.



وأحرز المهاجم المصري ستة أهداف في 16 مباراة بالدوري مع فيورنتينا لكنه رفض فرصة العودة إلى فلورنسا من أجل الانتقال إلى روما على سبيل الاعارة الموسم الماضي.



وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الانترنت "يشكر نادي تشيلسي لكرة القدم محمد على خدماته ويتمنى له حظا جيدا في المستقبل."

