يول: "المغامرة" قادتنا إلى نهائي الكأس

يرى الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي المصري، أن اللجوء للمغامرة بإجراء تغييرات هجومية في الشوط الثاني كانت سببا في الفوز على إنبي 2-1 في قبل نهائي كأس مصر لكرة القدم أمس الخميس.



وتأهل الأهلي بطل الدوري المحلي لنهائي كأس مصر للعام الثاني على التوالي ليواجه الزمالك حامل اللقب الاثنين المقبل.



وقال يول للصحفيين عقب المباراة: "المغامرة في مباريات الكأس عندما تكون متأخرا في النتيجة طبيعية لذلك دفعت بأكثر من تغيير هجومي وغيرت طريقة اللعب من أجل تعديل النتيجة".



ودفع يول في الشوط الثاني بالثلاثي عماد متعب وأحمد فتحي وعمرو جمال على حساب لاعبي الارتكاز حسام عاشور وحسام غالي ومعهما المهاجم مروان محسن المنضم حديثا من الإسماعيلي.



وأكد يول أن الأداء أمام إنبي تأثر بعض الشيء بالإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون بسبب السفر المستمر وتوالي المباريات المحلية والافريقية.



وأشار المدرب الهولندي إلى أن الإجهاد تسبب أيضا في إصابة أكثر من لاعب في الفريق المنافس في الشوط الثاني.



وتابع: "الروح العالية للاعبين كانت وراء تحول الأداء غير الجيد في الشوط الأول إلى أداء مغاير في الثاني والعودة من التأخر بهدف إلى الفوز بهدفين والتأهل إلى النهائي".



"المباراة كانت صعبة نظرا لقوة المنافس، فضلا عن حصوله على فترة راحة أكبر من التي حصل عليها الأهلي قبل المباراة".



وقال التونسي علي معلول المنضم حديثا للأهلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "سعيد بتحقيق أول فوز مع فريقي الجديد الأشهر في افريقيا وأسعى لإسعاد جماهير الأهلي دوما".



وقال سعد الدين سمير صاحب هدف الفوز إن المباراة كانت قوية ومثيرة.



وأضاف: "سعيد بهدفي الثاني على التوالي في كأس مصر وأتمنى أن أساهم في سعادة جماهير الأهلي بإحراز لقب البطولة الاثنين المقبل".



وسجل سمير هدف الفوز 1-صفر على سموحة في دور الثمانية يوم الاثنين الماضي بضربة رأس.