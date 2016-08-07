الأهلي المصري يطمح في الثنائية.. والزمالك للتعويض

يسعى الأهلي المتوج بلقب الدوري إلى تحقيق الثنائية المحلية بالفوز بكأس مصر لكرة القدم في الوقت الذي يرغب فيه المنافس الزمالك في الاحتفاظ بلقب الكأس وعدم الخروج من الموسم صفر اليدين.



وسيلتقي الفريقان غدا الاثنين في المباراة النهائية لكأس مصر والتي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب القريبة من الإسكندرية ويديرها الحكم المجري ساندور أندو.



ووصف أسامة عرابي المدرب المساعد للأهلي المباراة بأنها ستكون صعبة على الفريقين ولا يمكن التكهن بنتيجتها.



وأضاف عرابي لرويترز: "بالطبع نسعى للفوز بالكأس لتحقيق الثنائية بالجمع بين الدوري والكأس لكن هذا الأمر لن يكون سهلا لان قوة الفريقين متكافئة وقد تنتهي المباراة بالتعادل وقد تصل إلى ركلات الترجيح".



وتابع عرابي: "لاعبو الأهلي لديهم تصميم وإرادة على تحقيق الفوز والجهاز الفني يركز على ذلك بل ويدرب اللاعبين على ركلات الترجيح".



ولم يتحدث عرابي عن التشكيلة المرتقبة لخوض المباراة لكن المؤشرات تؤكد أن الهولندي مارتن يول مدرب بطل الدوري لا يرغب في

المغامرة وربما يقرر خوض المباراة بنفس التشكيلة التي حقق بها الفوز على انبي في الدور قبل النهائي قبل ثلاثة أيام.



وأكد طبيب الأهلي جاهزية الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان لمواجهة الزمالك.



وقال خالد محمود إن اللاعبين خضعا لاختبار طبي قبل مران الفريق يوم الجمعة ومن ثم تأكد الجهاز الطبي من لحاقهما بالمباراة النهائية.



في المقابل حث مؤمن سليمان الذي يتولى مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب محمد حلمي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز على الأهلي.



وقال سليمان في محاضرة مع اللاعبين: "علينا أن نسعى للفوز بكأس مصر من اجل إسعاد جماهيرنا".



واختار سليمان قائمة ضمت كلا من أحمد الشناوي وعمر صلاح في حراسة المرمى وفي خط الدفاع علي فتحي ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم وحسني فتحي وعلي جبر وأحمد دويدار وشوقي السعيد ورمزي خالد وإسلام جمال.



وفي خط الوسط ضمت التشكيلة كلا من أحمد توفيق وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) ومصطفى فتحي وفي الهجوم باسم مرسي وإيمانويل مايوكا وأحمد جعفر.



وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن المدرب سليمان قال للاعبين إنهم على بعد خطوة واحدة من التتويج بأول بطولة هذا الموسم.



وأضاف يوسف لرويترز: "لن ندخر جهدا من اجل إسعاد جماهيرنا.. وبطولة الكأس هي المفضلة لدينا ولن نتنازل عنها".



وتوج الزمالك بلقب الكأس في الأعوام الثلاثة الماضية وتأهل للنهائي بعد الفوز على الإسماعيلي.