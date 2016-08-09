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أدريان يلحق بدونيس وديغاو في الشارقة

المصدر: العربية.نت
أدريان لحظة وصوله إلى الإمارات
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وصل البولندي أدريان ميرزفيسكي لاعب النصر السابق إلى الإمارات، تمهيداً لانضمامه إلى الشارقة الإماراتي بحسب ما أعلن الأخير عبر حسابه على "تويتر".

وودع النصراويون لاعبهم مساء الإثنين في احتفالية مصغرة، قبل أن يتوجه اللاعب إلى الشارقة للانضمام إلى ثلاثي الدوري السعودي السابق وهم المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب الهلال الأسبق، ولاعبه رودريغو ديغاو، والفنزويلي جيليمن ريفاس لاعب اتحاد جدة.

ولعب أدريان في صفوف النصر لموسمين، حقق خلالهما بطولة الدوري 2014-2015، وخسر نهائي كأس الملك مرتين، ومثلهما كأس السوبر.

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