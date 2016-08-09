الزمالك يتوج بطلاً لكأس مصر على حساب الأهلي

أحرز الزمالك لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعدما فاز 3-1 على الأهلي بفضل ثنائية من باسم مرسي يوم الاثنين.



وتقدم مرسي مهاجم منتخب مصر بهدف للزمالك في الدقيقة 20 وأضاف الهدف الثاني سريعا من ركلة جزاء بعد أربع دقائق وقلص عبد الله السعيد الفارق للأهلي من ركلة جزاء أخرى بالدقيقة 33.



وحسم البديل مصطفى فتحي فوز الزمالك بهدف رائع مع مرور ساعة من اللعب بينما أنهى الأهلي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد حسام غالي وأحمد فتحي في الدقائق الأخيرة.



وكرر الزمالك بذلك تفوقه على الأهلي في نهائي كأس مصر بعدما فاز 2-صفر على غريمه بفضل هدفين من مرسي أيضا في الموسم الماضي.



وكان الأهلي توج بلقب مؤخرا بلقب الدوري الممتاز وسيلعب مع الزمالك مجددا على لقب كأس السوبر المصرية لكن لم يتحدد موعد اللقاء أو مكانه بعدما ذكرت تقارير أنه سيقام خارج البلاد.

