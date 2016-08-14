البحرينية كيروا تحقق فضية ألعاب القوى

احرزت البحرينية اونيس جبكيروي كيروا فضية سباق الماراثون في منافسات العاب القوى ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في ريو دي جانيرو في 21 اغسطس الحالي.



وقطعت كيروا مسافة السباق بزمن 13ر24ر2 ساعة خلف الكينية جيمينا جيلاغات سامغونغ صاحبة الذهبية بزمن 04ر24ر2 ساعة، فيما عادت البرونزية للاثيوبية ميري ديبابا بزمن 30ر24ر2 ساعة.



وهي الفضية الثانية للبحرين في تاريخ مشاركاتها في الدورات الاولمبية بعد ميدالية مريم يوسف جمال في سباق 1500 م في دورة لندن 2012.

كما هي الميدالية الفضية الاولى للعرب في ريو دي جانيرو، والميدالية السادسة لهم بعد برونزيات لاعب الجودو الاماراتي توما سيرجيو والرباعين المصريان محمد ايهاب وسارة سمير والمبارزة التونسية ايناس البوبكري، علما بان الملاكم المغربي محمد ربيعي ضمن برونزية على الاقل بعد بلوغه الدور نصف النهائي لوزن 69 كلغ السبت.



كما ان الراميين فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي احرزا ذهبية الحفرة المزدوجة "دبل تراب" وبرونزية السكيت على التوالي، بيد انهما لا يحتسبان للعرب ولا حتى دولة الكويت كون الاخيرة تشارك تحت الراية الاولمبية بسبب قرار الايقاف المتخذ بحق الرياضة الكويتية منذ تشرين الاول/اكتوبر 2015 لتعارض القوانين المحلية مع المواثيق والقوانين الرياضية الدولية.