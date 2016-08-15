البحرينية جيبيت تحرز أول ذهبية في تاريخ بلادها

حققت العداءة البحرينية راث جيبيت ذهبيتها الاولى، وأول ميداليات بلادها في تاريخ مشاركاتها في دورة الالعاب الاولمبية عندما احرزت المركز الاول في سباق 3 الاف م موانع يوم الاثنين في دورة ريو دي جانيرو.



وقطعت جيبيت مسافة السباق بزمن (75ر59ر8) دقائق متقدمة على الكينية هايفن كاينغ جيبكيموي (12ر07ر9 د)، فيما عادت البرونزية للاميركية ايما كوبورن (63ر07ر9 د).وجاءت التونسية حبيبة الغريبي في المركز الثاني عشر بزمن 75ر28ر9 دقائق.



وهي الميدالية الثانية للبحرين في الدورة بعد فضية اونيس جبكيروي كيروا في الماراتون، والثالثة في تاريخ مشاركاتها الاولمبية بعد فضية مريم يوسف جمال في 1500 م في لندن 2012.



وكانت البحرين ظفرت بميدالية ذهبية في اولمبياد بكين عبر العداء رشيد رمزي في سباق 1500 م بيد انه جرد منها بسبب ثبوت تناوله المنشطات.



وفاجأت جيبيت الجميع بانطلاقة سريعة منذ البداية وراحت توسع الفارق عن منافساتها مغردة بمفردها في الصدارة وحافظت عليها حتى النهاية دون اي مقاومة من اي عداءة لتدخل في المركز الاول محققة رقما تحت التسع دقائق وهي الوحيدة التي نجحت في ذلك.



واعربت جيبيت عن سعادتها بالميدالية الذهبية، وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس: "لا اعرف كيف اصف مشاعري، انا سعيدة جدا بهذه الميدالية، كنت أتوقع الفوز بها ولكن ليس بهذه الطريقة".



واضافت "جربت حظي في البداية من خلال الانطلاق بسرعة لجس نبض باقي العداءات وعندما لاحظت غياب اي ردة فعل منهن واصلت طريقي حتى النهاية".

