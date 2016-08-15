اللجنة الأولمبية: مصر تعيد الشهابي بعد حادثة الإسرائيلي

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية يوم الاثنين إن بعثة مصر اعادت مصارع الجودو إسلام الشهابي الى بلاده من العاب ريو دي جانيرو بعدما رفض مصافحة منافسه الاسرائيلي أور ساسون عقب انتهاء النزال بينهما.



وخسر الشهابي النزال يوم الجمعة ووبخته اللجنة الاولمبية الدولية بسبب هذا التصرف.وكان إسلام قد أثار جدلا واسعا بسبب هذا التصرف وقال بعدها إنه يحترم قواعد الرياضة لكنه ليس ملزما بمصافحة منافسه.



وبعد أن تغلب ساسون على الشهابي يوم الجمعة عاد كل مصارع إلى مكانه أمام الحكم وانحنى الإسرائيلي تحية واقترب من منافسه المصري ليصافحه لكن الأخير تراجع للخلف ورفض مصافحته.



وعندما دعا الحكم المصارع المصري للعودة ومصافحة منافسه قدم إيماءة سريعة قبل أن يخرج من على البساط وسط صيحات استهجان عالية.



وتضاربت الآراء في مصر بين مؤيد ومعارض لخوض الشهابي (32 عاما) النزال من الأساس لكنه قرر في النهاية عدم الانسحاب.



وفتحت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا انضباطيا عقب الواقعة قائلة إن "روح الأولمبياد تهدف لمد جسور التواصل وليس إقامة أسوار عازلة."



وفاز ساسون بالميدالية البرونزية في وزن فوق 100 كيلوجرام.

