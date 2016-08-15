المغربي ربيعي ينال برونزية الملاكمة

أحرزالملاكم المغربي محمد ربيعي برونزية وزن 69 كلغ في العاب ريو دي جانيرو الأولمبية بعد خسارته الاثنين في نصف النهائي امام الاوزبكستاني شكرام غياسوف 3-صفر بالنقاط.

وتفوق غياسوف 30-27 في الجولة الاولى، اذ منحه القضاة الثلاث 10-9، وهي نتيجة تكررت في الجولتين الثانية والثالثة.

واعاد ربيعي بلاده الى منصة التتويج في الملاكمة للمرة الاولى منذ اولمبياد سيدني عندما نال الطاهر التمسماني برونزية وزن 57 كلغ، لكنه فشل في منحه للمرة الاولى ميدالية من لون اخر لان رياضة الفن النبيل المغربية كسبت 3 برونزيات حتى الان في تاريخ مشاركاتها في الاولمبياد (احرز الشقيقان عبد الحق ومحمد عشيق في 1988 و1992 في وزني 54 و57 كلغ على التوالي).

ورفع ربيعي الذي ضمن سابقا الميدالية مجرد تأهله الى نصف النهائي، غلة العرب الى 7 ميداليات بعد ذهبية البحرينية راث جيبيت في 3 الاف م موانع وفضية مواطنتها اونيس جبكيروي كيروا في الماراتون وبرونزيات لاعب الجودو الاماراتي توما سيرجيو والرباعين المصريين محمد ايهاب وسارة سمير والمبارزة التونسية ايناس البوبكري.

واحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت على التوالي، لكنهما شاركا تحت العلم الاولمبي بسبب ايقاف الكويت.

