الزمالك ينهي غياب 11 عاماً في دوري الأبطال

تأهل الزمالك إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 11 عاما بعد فوزه على ضيفه انيمبا النيجيري بهدف.



وواصل المهاجم باسم مرسي هز الشباك كعادته في المباريات الأخيرة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعدما لمس أحد المدافعين الكرة بيده أمام المرمى.



ولم يتأهل الزمالك إلى المربع الذهبي منذ خرج أمام غريمه التقليدي الأهلي في نسخة 2005 بينما أحرز آخر ألقابه الخمسة في 2002.



واستفاد الزمالك من معنوياته المرتفعة بعد تتويجه بكأس مصر الأسبوع الماضي على حساب الأهلي الذي ودع دوري الأبطال من دور المجموعتين.



وكاد المدافع شيما أكاس يتعادل للفريق النيجيري بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ربع ساعة على النهاية لكنها اصطدمت بالعارضة لينتزع الزمالك الفوز بعد هزيمتين متتاليتين بالمجموعة الثانية أمام صن داونز من جنوب افريقيا.



ويتصدر صن داونز المجموعة بتسع نقاط يليه الزمالك بست نقاط وظل انيمبا بدون رصيد قبل جولة واحدة على ختام المجموعة المؤلفة من ثلاث فرق بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري.



كان الوداد البيضاوي المغربي وزيسكو الزامبي ضمنا التأهل للدور قبل النهائي عن المجموعة الاولى بينما خرج الأهلي وأسيك.

