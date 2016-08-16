فهيد الديحاني: غياب النشيد الوطني الكويتي أشعرني بالحزن

تمنى فهيد الديحاني حامل ذهبية الرماية في أولمبياد ريو دي جانيرو أن ينهي انتصاره الأولمبي الخلافات الموجودة في الكويت بين الحكومة واللجنة الأولمبية، معترفاً بأن غياب النشيد الوطني الكويتي بعد تتويجه أشعره بالمرارة والألم.

وقال الديحاني ضيف نشرة أخبار الرياضة في "العربية": أتمنى أن تكون المشاعر الإيجابية والبهجة التي لمستها في الكويت عاملاً مؤثراً في إنهاء المشاكل بين كافة الأطراف في الرياضة الكويتية. وزاد: وجدنا قبل مشاركتنا التشكيك، وحتى بعض الكويتيين كانوا يحاولون التقليل من مشاركتنا وبعضهم أراد محاسبتنا على المشاركة.

وحول القضية المرفوعة عليه من قبل هيئة الرياضة الكويتية، أجاب: بعد تعليق عضوية الكويت في اللجنة الأولمبية، تم سحب عضوية اتحاد الرماية الكويتية، وتقدمت باستقالتي بعدها إلى اللجنة الأولمبية الكويتية، وكانت استقالة مسببة بنتائج النزاعات، إلا أن جزءاً من هيئة الشباب والرياضة لم يتفهم ذلك، ورفعوا علي دعوى قضائية مطالبين بالحصول على 440 مليون دينار كويتي، رغم إني تقدمت باستقالتي قبل أن تقدم الدعوى.

