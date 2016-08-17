اشتباكات بين لاعبي الأهلي المصري وجماهيرهم

أعلن الأهلي المصري إيقاف تدريبات فريق كرة القدم لأجل غير مسمى على إثر اقتحام مشجعين غاضبين المران يوم الثلاثاء وقال الأهلي في بيان صحافي، إن إدارة النادي تنتظر اللقاء الذي سيجمعهم بوزير الداخلية للحصول على ضمانات أمنية حقيقية بحماية النادي ولاعبيه وأعضاءه من بعض جماعات الألتراس بحسب البيان.



وتصاعدت حدة الخلافات والتلاسن بين ألتراس النادي الأهلي ومجلس الإدارة بعد أحداث يوم الثلاثاء . كر وفر بين جماهير ولاعبين تخلله وصلات من السباب ورسائل احتجاجية بضرورة رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم قائد الفريق حسام غالي وياتي هذا بعد تجديد مجلس الإدارة الثقة بالمدرب الهولندي مارتن يول رغم وداع دوري أبطال افريقيا وقبلها الهزيمة في نهائي الكاس أمام الزمالك.

