القطري برشم يحصد فضية القفز العالي

حقق القطري معتز برشم ثاني ميدالية اولمبية في تاريخه بعدما انتزع فضية القفز العالي في اولمبياد ريو دي جانيرو يوم الثلاثاء بينما نال الكندي ديريك دروين الذهبية بعدما سجل 2.38 متر.



وسجل برشم - صاحب برونزية اولمبياد لندن - 2.36 متر وفشل في ثلاث محاولات للقفز لارتفاع 2.38 متر ليكتفي بالفضية خلف دروين الذي نال البرونزية أيضا مع المتسابق القطري قبل أربع سنوات، بينما ذهبت البرونزية للاوكراني بوجدان بوندارنكو.



وسجل دروين بطل العالم محاولات صحيحة طيلة المسابقة وفشل فقط في القفز لارتفاع 2.40 متر عندما كان ضمن بالفعل الميدالية الذهبية.



واتبع بوندارنكو استراتيجية مختلفة ولم يقدم أي محاولة على ارتفاع 2.36 متر لكنه فشل في النهاية في القفز لارتفاع 2.38 متر خلال سعيه لانتزاع الفضية من برشم.



ولم يتمكن الروسي ايفان اوخوف من الدفاع عن لقبه الاولمبي بسبب منع روسيا من المشاركة في منافسات ألعاب القوى الاولمبية بسبب المنشطات.



وأنهى السوري مجد الدين غزال مشاركته في نهائي القفز العالي باحتلال المركز السابع مسجلا 2.29 متر.

