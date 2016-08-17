سيدو كيتا ينضم إلى الجيش القطري لمدة 6 أشهر

أعلن نادي الجيش القطري يوم الأربعاء تعاقده مع المالي سيدو كيتا لاعب روما وبرشلونة السابق لمدة ستة أشهر.



وقال الجيش بموقعه على الإنترنت إن كيتا لاعب وسط روما السابق سينضم لتشكيلة الفريق لمدة ستة أشهر بدلا من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي تعرض لإصابة في الركبة.



وأضاف الجيش أنه سيقدم كيتا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غدا الخميس إلى جانب باقي اللاعبين الجدد محمد عبد الرب ودامي تراوري وفهد عبد الله وحمزة الصنهاجي.



وسبق لكيتا (36 عاما) اللعب أيضا في مرسيليا الفرنسي وأشبيلية وبرشلونة وفالنسيا في إسبانيا قبل الانتقال إلى روما.



