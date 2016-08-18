الأهلي المصري يقرر الانسحاب من الدوري

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، الاعتذار عن عدم المشاركة عدم المشاركة ببطولة الدوري المحلي لكرة القدم في الموسم الجديد، في ظل عدم توافر ضمانات أمنية حقيقية وجدية.



وقال الأهلي في بيان رسمى على موقعه الرسمى يوم الأربعاء "إنه بناء على قرار مجلس الإدارة بإيقاف تدريبات فريق كرة القدم، وبعد طلب مقابلة وزير الداخلية دون تلقي رد وتحديد موعد حتى الآن، لحماية لاعبي الأهلي وأعضائه ومنشأته، قرر المجلس عدم المشاركة في بطولة الدوري بالموسم الجديد، وكذلك الامتناع عن المشاركة في قرعة الدوري المقررة الاثنين المقبل".



وحدد إتحاد الكرة المصري الإثنين المقبل موعدا لإقامة قرعة الموسم الجديد الذى تقرر أن ينطلق 15 سبتمبر المقبل .



وكان عدد من مشجعى الأهلي قد اقتحموا مران الفريق أمس الثلاثاء على ملعب التدريب بمدينة نصر واشتبكوا لفظيا وبدنيا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اعتراضا على نتائج الفريق السيئة فى الفترة الأخيرة بالخسارة أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر 1-3 ثم ضياع فرصة التأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع زيسكو الزامبي فى الجولة الخامسة لدور المجموعات واحتلال الفريق المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتبقى له مباراة فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات امام اسيك لا طائل من خوضها بعدما تأهل الوداد المغربى وزيسكو الزامبى للدور قبل النهائى برصيد 10 نقاط.



ويعد خروج الاهلي من دوري الابطال النتيجة الأسواء فى تاريخ مشاركته باعتباره حامل الرقم القياسى فى الفوز بالبطولة 8 مرات .



وأدى اقتحام جماهير الأهلي إلي إلغاء مران الفريق فى فرع النادى بمدينة نصر شرق القاهرة بعد نقله من الملعب الرئيسى بفرع الجزيرة وسط العاصمة خشية اقتحام الالتراس للمران كما تعرض حسام غالي وعمرو جمال لاعبي الفريق للاصابة من اعتداء الجماهير عليهما.



وتطالب جماهير الأهلي برحيل الهولندي مارتن يول المدير الفنى للفريق باعتباره السبب الرئيسى فى تذبذب المستوي وضياح بطولة الكأس والخروج من دورى الابطال . على الرغم من قيادته الأهلي إلى تحقيق لقب الدوري المصري قبل شهرين ، كما طالبت الجماهير برحيل عدد من اللاعبين الذى اعتبرتهم بأنهم لايستحقوا البقاء فى الفريق .



ويتمسك محمود طاهر رئيس النادي ببقاء مارتن يول فى منصبه ، لمنحه الفرصة كاملة مع إجارء تغييرات فى الجهاز المعاون وإصلاحات فى قطاع كرة القدم سيتم الإعلان عنها عقب مباراة الفريق وأسيك أبيدجان فى الجولة الأخيرة لدور الثمانية فى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في 24 أغسطس الحالي .



كما وافق مجلس الاهلى على قبول استقالة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" من رئاسة قطاع كرة القدم بالنادي، والتي تقدم بها بشكل رسمي اليوم.



كان زيزو قد أصدر بيانا أمس الثلاثاء قدم فيه اعتذارا لجماهير الأهلي عن عدم استطاعته الاستمرار لخدمة النادي ، نظرا لعدم وضوح معالم دوره كمدير لقطاع الكرة.