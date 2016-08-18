التونسية العمري تحصد برونزية المصارعة

أصبحت التونسية مروى العمري أول مصارعة عربية تحرز ميدالية في الالعاب الاولمبية، بعد انتزاعها برونزية وزن 58 كلغ الأربعاء ضمن دورة ريو 2016، بعدما تفوقت على الاذربيجانية يوليا راتكيفيتش بالنقاط 6-3، لتحصد المركز الثالث.

وبدأ النزال متوزانا في القسم الاول تقدمت فيه راتكيفيتش 1-صفر، وفي الثاني حملت الاذربيجانية خصمتها التونسية ورمتها ارضا (3-صفر).

وبحثت العمري عن الرد وكان لها ما ارادت بضربتين، ثم طرحت خصمتها ارضا فحصلت على اربع نقاط فتحت امامها طريق البرونزية.

وقالت العمري: "انا سعيدة جدا واردت كثيرا احراز هذه الميدالية. انا متعبة وعملت بحهد للحصول عليها".

وخسرت العمري مباراتها الافتتاحية في ثمن النهائي امام اليابانية كاوري ايتشو التي احرزت اللقب لاحقا بنتيجة 4-صفر، فسمح لها بخوض جولات الترضية وتغلبت على التركية اليف جالي يسيليرماك 3-1، قبل تخطي راتكيفيتش.

وحلت العمري (27 عاما) ثامنة في وزن 55 كلغ في اولمبياد لندن 2012 وفي الـ14 خلال اولمبياد بكين 2008.

وكانت افضل نتائجها في بطولة العالم المركز السابع في نسخة 2014 ضمن وزن 55 كلغ، فيما احرزت اربعة القاب افريقية بين 2013 و2016.

وهذه ثاني ميدالية لتونس في الالعاب بعد برونزية المبارزة ايناس البوبكري.

