الوداد البيضاوي يعزز هجومه بالليبيري جبور

أعلن نادي الوداد البيضاوي الذي ينافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم يوم الخميس إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم وهداف منتخب ليبيربا وليام جبور ضمن خطط وصيف البطل لاستعادة لقبه المحلي والمضي قدما في دوري أبطال افريقيا بعد تأهله لقبل النهائي.



وقال الوداد البيضاوي عبر موقعه الالكتروني الرسمي إن اللاعب الليبيري هداف تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 برصيد خمسة أهداف انضم لصفوفه قادما من أحد فرق الدرجة الثالثة في اسبانيا.



وبهذا أصبح جبور خامس صفقات الوداد البيضاوي بعد النيجيري شيسوم شيكاتارا وثلاتي المغرب التطواني عبد العظيم خضروف ويونس بلخضر وانس المرابط.



وقامت إدارة الوداد بتسجيل جبور (24 عاما) ضمن القائمتين المحلية والإفريقية.



وسبق لجبور أن لعب لطلائع الجيش المصري والأهلي الليبي كما كانت له تجربة احترافية مع فريق ريو افي البرتغالي.

