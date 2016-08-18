كوبر يستبعد كهربا من قائمة منتخب مصر

استدعى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم 28 لاعبا لمواجهتي غينيا وجنوب افريقيا الوديتين ليس من بينهم حسام غالي قائد الأهلي ومحمود عبد المنعم (كهربا) جناح الاتحاد السعودي.



وينطلق معسكر المنتخب المصري في 26 أغسطس الجاري استعدادا لمواجهة الكونجو في الثالث من أكتوبر تشرين الأول المقبل خارج أرضها في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



وتخوض مصر مواجهتين وديتين أولها على أرضها أمام غينيا في 30 من الشهر الجاري قبل أن يتوجه الفريق لجنوب افريقيا ليخوض المباراة الثانية في السادس من الشهر المقبل.



ويستمر غياب غالي (34 عاما) منذ مايو الماضي قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية 2017 في الجابون بسبب خلافاته مع أسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب.



ويغيب كهربا عن تشكيلة بطل افريقيا سبع مرات منذ مواجهتي نيجيريا في التصفيات ذاتها في مارس اذار الماضي.



واستدعى المدرب المخضرم لأول مرة سام مرسي صاحب الأصول المصرية ولاعب وسط ويجان اثليتيك الإنجليزي وسينضم للفريق في حال إنهاء إجراءات حصوله على الجنسية.



وسبق أن أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري قائمة المحترفين والتي ضمت تسعة لاعبين أبرزهم محمد صلاح جناح روما الإيطالي ومحمد النني لاعب وسط ارسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي ورمضان صبحي جناح ستوك سيتي الإنجليزي.



