مارتن يول يعتذر عن الاستمرار في تدريب الأهلي المصري

أعلن الأهلي المصري رحيل الهولندي مارتن يول عن تدريب الفريق بعدما اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، نتيجة الأحداث التي صاحبت مران الفريق يوم الثلاثاء.



وقال الأهلي عبر موقعه على الانترنت "تقدم مارتن يول لمجلس إدارة النادي الأهلي باعتذار عن عدم استمراره مديرا فنيا للفريق الأول."



وأضاف النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر أن دافع الاعتذار هو "الأحداث الأخيرة والظروف التي واجهها النادي لتصبح مهمته صعبة."



ويشير يول إلى واقعة اقتحام مشجعين غاضبين المران يوم الثلاثاء ليقرر مجلس الإدارة إيقاف تدريبات الفريق الأول لأجل غير مسمى.



واستشاط مشجعون غضبا بعد خسارة الفريق 3-1 أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الأسبوع الماضي ثم الظهور بشكل متواضع في التعادل المخيب 2-2 مع زيسكو الزامبي يوم الجمعة الماضي ليخرج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا.



وأضاف الأهلي عبر موقعه على الانترنت "اتفق مجلس إدارة النادي مع مارتن يول على إنهاء التعاقد الرسمي بمنتهى الود والاحترام المتبادل بالتراضي (بين الطرفين)."



وأسند المجلس المهمة بشكل مؤقت للمدرب أسامة عرابي ليقود الفريق في رحلته إلى ساحل العاج لمواجهة أسيك ميموزا في مباراة ليس لنتيجتها أي تأثير على وضع الفريق المصري.



