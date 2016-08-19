أبو غوش يمنح الأردن أول ميدالية أولمبية

منح أحمد أبو غوش الأردن أول ميدالية أولمبية في تاريخه بعد صعوده لنهائي وزن 68 كيلوجراما في منافسات التايكوندو في ريو دي جانيرو اليوم الخميس.



وضمن أبو غوش ميدالية فضية على الأقل بعد تفوقه على الاسباني جويل جونزاليس في الدور قبل النهائي بنتيجة 12-7.



وسيلتقي أبو غوش في النهائي مع الروسي أليكسي دينيسينكو في وقت مبكر من غد الجمعة.



كان المتسابق الأردني أطاح بنظيره المصري غفران زكي 9-1 في دور الستة عشر ثم تفوق على الكوري الجنوبي لي دان هون في دور الثمانية 8-11.



ولم يسبق للأردن أن فاز بميدالية أولمبية في تاريخه لكنه حصل على برونزيتين عبر سامر كمال وإحسان أبو شيخة في التايكوندو أيضا في سول 1988 عندما كانت رياضة استعراضية ولا تحتسب ميداليتها.



وأدرج التايكوندو ضمن البرنامج الأولمبي في دورة سيدني 2000.