اتحاد الكرة التونسي يوقف البنزرتي لمدة عامين

قرر اتحاد الكرة التونسي الجمعة، ايقاف فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي لمدة عامين، لاشتباكه مع طبيب الترجي اثناء مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي في ربع نهائي مسابقة الكأس.



واوقف الطبيب ياسين بن أحمد للفترة ذاتها، كما غرم كل منهما بحوالي ثمانية الاف يورو.



وقال محمد علي غريب رئيس اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية في الاتحاد التونسي ان اللجنة قررت: "حرمان فوزي البنزرتي وياسين بن احمد من الجلوس على بنك الاحتياط (البدلاء) مدة 24 شهرا وتخطية كل منهما بمبلغ 20 ألف دينار (حوالي 8 آلاف يورو) بسبب تبادل العنف المنصوص عليه بورقة المقابلة وبالتقرير اللاحق لها والصادر عن حكم المباراة".



ولفت المسؤول الى ان هذا القرار قابل للاستئناف.



واشتبك البنزرتي وبن أحمد الثلاثاء الماضي خلال مباراة ربع نهائي كأس تونس بين النجم والترجي التي اقيمت بملعب سوسة، ما اضطر الحكم يوسف السرايري الى اقصائهما.



وانتهت المباراة بفوز الترجي بهدف دون مقابل.

