معسكر قطر.. يجهز الأخضر لمواجهتي سبتمبر

الخميس الأول من سبتمبر المقبل، تبدأ مباريات الدور الحاسم للتصفيات المونديالية في قارة آسيا، تحل السعودية في المجموعة الثانية، ومعها استراليا، اليابان، الامارات، العراق، وتايلند . كيف استعدوا لأول خميس في سبتمبر؟

بعد انتهاء الموسم الكروي السعودي، في التاسع من يوليو تجمع لاعبو الأخضر في الرياض، و في العاشر من يوليو كانوا في سالزبورغ النمساوية، في ذلك التاريخ دشن المنتخب أولى حصصه التدريبية.

معسكر النمسا هذا امتد لتسعة أيام، يومان منهما كانت الفترة المسائية بلا تدريب، يستخدمها افراد البعثة بحرية تامة، إلى جانب يوم وصول ويوم رحيل، ولم يتخلله أي مبارة ودية، بل تخلله أحمد عيد في يومه السادس، رئيس الاتحاد السعودي زار البعثة واطمأن على سير الأمور.

في التاسع عشر من يوليو انتهى، وبقي فان مارفيك ومساعديه في اوروبا، المساعد الأول أدري كوستر زار معسكر الهلال في النمسا وبعدها معسكر الشباب في هولندا، أما المساعد الثاني فزار النصر في كرواتيا، وبعدها زار الاتفاق، كلهم مع المشرف طارق كيال ومدير المنتخب زكي صالح تواجدوا في لندن مع الأهلي والهلال وحضروا كاس السوبر، واجتمعا مع مدربي الفريقين.

والمرحلة الاستعدادية الثانية للاخضر، ستبدأ في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، تجمع بالرياض وسفر إلى قطر، في الدوحة سيتمرن المنتخب يومين وفي الرابع والعشرين مباراة ودية بمواجهة لاوس، العودة الى الرياض في الخامس والعشرين والالتقاء مجددا في السابع والعشرين.

وفي أغسطس قطر تعاني من رطوبة من بين الأعلى في المنطقة، الرطوبة تتخطى السبعين بالمئة ودرجة الحرارة لا تنزل عن الأربعين درجة مئوية نهارا، وعند مباراة الاخضر مع تايلند في خميس سبتمبر توقعات الأرصاد الجوية للرياض في ذلك اليوم من ناحية الحرارة ستكون مشابهة للدوحة، 43 في النهار 33 درجة مئوية في الليل، أما الرطوبة، فمختلفة تماما، الرياض جافة في ذلك اليوم والرطوبة لن تتخطة الستة بالمئة عندما يواجهون تايلند، والفريق المنافس استعد لهذا اليوم الجاف بدورة رباعية ودية في بانكوك، سموها بطولة كأس ملك تايلند، وفازت باللقب اصحاب الارض في شهر يونيو بالركلات الترجيحية على سوريا، وبهدفين نظيفين على الأردن ورفعت الكأس، وهذه الدورة شاركت فيها الإمارات أيضاً، والإمارات عسكرت منذ العاشر لشهر يوليو في اسبانيا ولعبت 5 مباريات ودية، والجمعة يطير الأبيض إلى الصين وسيلعب هناك ودية أخرى مع كوريا الشمالية، المهم بالعودة إلى تايلند، منتخبهم بعد دورتهم الرباعية دخلوا في معسكر مغلق بعدها بانتظار مجابهة الأخضر.



في أول خميس من سبتمبر تلعب مباراة السعودية وتايلاند وبعدها يسافر الأخضر إلى الاجواء الاستوائية في ماليزيا، وهناك بعد ثلاثة ايام استعدادية تكون مباراة السعودية والعراق، والمنتخب العراقي حالياً في ماليزيا، استعد للتصفيات هناك، رحل أسود الرافدين لكولالامبور في الثالث عشر من أغسطس الحالي لعبوا ودية وحيدة امام كوريا الشمالية خسروها بهدف نظيف، وسيلعبون مع ذات المنافس الأحد المقبل بعدها يرحلون إلى سيدني لمواجهة منتخب استراليا ويعودن إلى ماليزيا بانتظار الأخضر.

