هداية تمنح مصر البرونزية الثالثة في أولمبياد ريو

أحرزت المصرية هداية ملاك برونزية وزن 57 كيلوغراما لمنافسات التايكوندو للسيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وانتصرت هداية البالغ عمرها 23 عاماً على البلجيكية رحيلة أسماني بالنقطة الذهبية.

وهذه هي الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في ريو والثانية في تاريخها في التايكوندو بعد ميدالية تامر صلاح في أولمبياد أثينا 2004.

وكانت هداية خسرت مباراتها بالدور قبل النهائي أمام الاسبانية ايفا كالبو جوميز بعد ان تفوقت على اليابانية مايو هامادا في دور الثمانية.

وقالت هداية في تصريحات للصحفيين: "والدتي تحملت مشقة السفر الطويل إلى البرازيل لمرافقتي وكنت أتمنى أن اهديها الميدالية الذهبية تقديرا لدورها الرائع معي".

وأضافت: "أنا سعيدة بما حققت. لقد كانت مراحل المنافسة صعبة للغاية وبذلت جهدا كبيرا حتى احقق ميدالية".

وأردفت هداية قائلة: "احتاج الآن إلى نوم عميق ثم الذهاب إلى البحر".

واحتفظت البريطانية جيد جونز باللقب الذي حققته قبل أربع سنوات في لندن بعد تفوقها في النهائي 16-7 على كالبو جوميز لتحصد الميدالية الذهبية.

وأحرزت الإيرانية كيميا علي زادة (18 عاما) الميدالية البرونزية الأخرى بعد فوزها 5-1 على السويدية نيكيتا جلاسنوفيتش لتصبح أول إيرانية تحرز ميدالية أولمبية.

وقال اللاعبة الإيرانية بعد فوزها: "أنا سعيدة للغاية باسم كل فتيات إيران لأنها أول ميدالية لهن وأمل أن نتمكن من إحراز ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".

وأضافت: "أنا في منتهى السعادة وأود أن أوجه الشكر إلى أمي وأبي وإلى مدربي. فقد وقفوا تماما إلى جانبي وأنا سعيدة جدا".

وهذه هي خامس ميدالية لإيران في الدورة الأولمبية الحالية.