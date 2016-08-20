الترجي يطير إلى نهائي كأس تونس

سجل المهاجم طه ياسين الخنيسي هدفين، ليحول تأخر الترجي لانتصار 2-1 على مضيفه الملعب القابسي ويقوده للتأهل الى نهائي كأس تونس لكرة القدم التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقبها.

ووضع هشام الصيفي الملعب القابسي صاحب الأرض ووصيف بطل العام الماضي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وأدرك الخنيسي التعادل للترجي الفائز باللقب 13 مرة سابقا في الدقيقة 57 قبل أن يمنح التفوق لفريقه باحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

ولم يبلغ الترجي نهائي الكأس منذ تتويجه باللقب أمام النجم الساحلي آخر مرة عام 2011.