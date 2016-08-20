الوسلاتي يمنح تونس البرونزية الثالثة في أولمبياد ريو

أحرز التونسي الشاب أسامة الوسلاتي برونزية منافسات التايكوندو في وزن 80 كيلوغراماً للرجال بعد فوزه على الأميركي المخضرم ستيفن لوبيز في أولمبياد ريو دي جانيرو أمس الجمعة.

وتفوق الوسلاتي (20 عاماً) بنتيجة 14-5 على لوبيز البالغ عمره 37 عاما والفائز بثلاث ميداليات في دورات أولمبية سابقة قبل أن يخسر أمام شيخ صلاح سيسي من ساحل العاج 7-6 في قبل النهائي.

وتوج لاعب ساحل العاج لاحقا بالذهبية بعد فوزه على البريطاني لوتالو محمد 8-6.

وهذه هي الميدالية البرونزية الثالثة لتونس في ألعاب ريو الحالية بعد فوز إيناس بوبكري في سلاس الشيش ومروى العمري في المصارعة.

وكان الوسلاتي فارع الطول فاز في دور الثمانية على التايواني ليو وي-تينج بالنقطة الذهبية وقبلها على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش.

وكان من المتوقع أن يواجه الوسلاتي صعوبات أمام لوبيز صاحب ذهبية أولمبياد 2000 وذهبية أولمبياد 2004 وبرونزية أولمبياد 2008 لكنه تألق وتفوق منذ البداية وحتى النهاية ليحصد البرونزية.

وقال الوسلاتي في تصريحات إعلامية بعد الفوز: "في الحقيقة لم أفرح كثيرا بالميدالية لأنهم ظلموني في الدور قبل النهائي. كنت استحق التأهل للنهائي".

وأضاف اللاعب التونسي: "سبق أن انتصرت على طرفي النهائي، الميدالية البرونزية جيدة لكنني كنت أطمح إلى الذهب لأن تونس تستحق الذهب".

وتابع: "أعد بتحقيق نتائج أفضل في ألعاب طوكيو عام 2020".