عماد سليمان يتولى تدريب الإسماعيلي المصري

قال النادي الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إن مجلس إدارته عين عماد سليمان لاعبه السابق مدربا جديدا للفريق خلفا لخالد القماش الذي انتهت مهمته مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وعبر الموقع الرسمي للنادي السبت قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي إن مجلس الإدارة برئاسة محمد أبو السعود وفي حضور عبد الرحمن أنوس مدير الكرة قرر تعيين سليمان مدربا ليقود الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف وحيد في تصريح لموقع الإسماعيلي الرسمي: "سليمان احد أبناء النادي وسبق له أن حقق نتائج طيبة عندما كان لاعبا ومدربا".

وتابع: "رئيس النادي استطلع أراء عدد من رموز الإسماعيلي ومنهم علي ابو جريشة وسيد عبد الرازق وقد أشادا بمستوى سليمان وقدراته الفنية وإمكانياته لقيادة الفريق".

وقال أنوس إن سليمان سيقود تدريبات الفريق بداية من غد الأحد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.