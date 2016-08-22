العين في الوقت الأنسب لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا

يرى لي ميونج لاعب وسط العين الإماراتي أن الوقت الحالي هو الأنسب لفريقه لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم فهو الوحيد من بين المتأهلين لدور الثمانية الذي سبق له التتويج باللقب.



وسيخوض العين يوم الثلاثاء مباراة ذهاب دور الثمانية على ملعبه أمام لوكوموتيف طشقند وتتعلق أبرز مخاوفه بعدم الجاهزية البدنية.



وقال اللاعب الكوري الجنوبي في تصريحات نقلها حساب النادي على تويتر إن العين "يملك كل سبل النجاح والرغبة" في تكرار انجاز 2003.



وخرج غوانزو إيفرجراند الصيني بطل المسابقة مرتين في آخر ثلاثة أعوام من دور المجموعات ليتجنب العين أكبر عقبة في البطولة.



وسيلعب العين أول مباراة رسمية له منذ أسابيع طويلة إذ ينطلق دوري المحترفين الإماراتي الشهر المقبل بينما شارك لوكوموتيف بالفعل في عدة مباريات بالدوري الأوزبكي.



لكن فريق المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي خاض معسكرا في النمسا وشارك في بعض المباريات الودية بدا متفائلا ويراهن على خبرته في المسابقة للعبور إلى المربع الذهبي.



وبفضل هذه الخبرة عوض العين خسارتين متتاليتين في دور المجموعات أمام الجيش القطري ليفوز لاحقا ثلاث مرات في أربع جولات ويتأهل لدور الستة عشر.



وتعادل العين على أرضه 1-1 ذهابا أمام زوب آهان الإيراني في نتيجة محبطة لكنه انتفض في أصفهان وحقق الفوز 2-صفر.



وقال عمر عبد الرحمن (عموري) صانع لعب العين وأبرز نجومه "نحن عازمون على تحقيق أفضل النتائج في دوري الأبطال."



وفي مواجهة عربية خالصة سيحل النصر الإماراتي ضيفا على الجيش القطري يوم الأربعاء بعد تأهلهما لأول مرة إلى دور الثمانية.



ويطمح النصر لمواصلة مغامرته مستغلا غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أحد أهم لاعبي الجيش بسبب الإصابة.



لكن الجيش تعاقد مع المالي الشهير سيدو كيتا لاعب وسط برشلونة سابقا ليعوض حمد الله الذي سجل خمسة أهداف في المسابقة.



وفي دور الثمانية أيضا سيلعب فريقا تشونبوك وسول من كوريا الجنوبية ضد شنغهاي وشاندونغ لونينغ الصينيين على الترتيب.

