فهد العنزي.. (يا رب جنسية)

بعد أن كانت دعوات الحصول على الجنسية الكويتية يدعوها فهد العنزي وابن شقيقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم أصبح الحلم حقيقة بعد ان منحته الحكومة الكويتية الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة نظير ما قدمه للكرة المحلية.



ومنذ إعلان الخبر، لم يخلو منزل اللاعب من المهنئين الذين رقصوا الدحة احتفالاً بحصول الجناح الماهر على الجنسية الكويتية بعدما كان من فئة غير محددي الجنسية.

وكان العنزي ضمن منتخب الكويت الذي حقق بطولة غرب آسيا، وكأس الخليج 20، وخرج منهما بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما أسهم بحصول الكويت الكويتي على كأس الاتحاد الآسيوي 2013.

