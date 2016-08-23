لوكوموتيف يفرض التعادل السلبي على العين

فرض لوكوموتيف الأوزبكي التعادل السلبي على مضيفه العين الإماراتي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وكانت الأفضلية للفريق الإماراتي في معظم فترات المباراة ولكنه لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له وكان أبرزها في الشوط الأول الركلة الحرة التي سددها عمر عبد الرحمن "عموري" تصدى لها حارس المرمى في الدقيقة 19.



وتحسن مستوى الفريق الأوزبكي مع انتصاف الشوط الأول وكانت فرصته الأخطر تسديدة قوية من اللاعب سانجار شاخمادوف تصدى لها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 28.



ولم تكن بداية الشوط الثاني بقوة الأول بالنسبة للفريق الإماراتي رغم أنه كان المسيطر وأهدر محمد أحمد فرصة خطيرة بعدما سدد كرة من مسافة قريبة علت العارضة في الدقيقة 60.



وبمرور الدقائق استعاد العين خطورته على المرمى لكنه أهدر العديد من الفرص.



وكاد مرماه يمنى بهدف في الوقت القاتل بعدما سدد ساردور ميرزاييف كرة اصطدمت بقدم أحد المدافعين ليتغير اتجاهها نحو الشباك لولا تألق الحارس عيسى الذي أبعدها بقدمه اليمنى عكس حركته لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وبنفس النتيجة انتهى لقاء شنغهاي سيبج الصيني مع ضيفه تشونبوك الكوري الجنوبي.



وكانت الأفضلية في الشوط الأول من نصيب الفريق الكوري وحرمت العارضة لاعبه ليوناردو من تسجيل هدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37.



وارتفع مستوى سيبج في الشوط الثاني ليبادل ضيفه الهجمات ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وتقام مباراتا الإياب في 13 سبتمبر المقبل.