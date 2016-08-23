مرتضى منصور يوقف مرسي بسبب حفل زفاف

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إيقاف باسم مرسي مهاجم الفريق بسبب حضوره حفل زفاف أحد أعضاء رابطة ألتراس وايت نايتس في طنطا شمال العاصمة القاهرة

وأكد رئيس النادي الأبيض أنه اتخذ قرار إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق أسوة بزميله محمود عبد الرازق شيكابالا الذي احتفل مع رابطة الألتراس المحظورة بعد الفوز على انييمبا النيجيري بهدف دون رد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وطلب رئيس الزمالك من الجهاز الفني للمنتخب استبعاد اللاعب من معسكر الفريق المقبل، خاصة وأنه لا يحق للمنتخب ضم لاعب موقوف من قبل ناديه.

