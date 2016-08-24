استقبال كبير لأبو غوش في عمان

استقبل بطل التايكواندو احمد أبو غوش، الذي توج بميدالية ذهبية تاريخية بالنسبة للاردن لوزن تحت 68 كغم في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو استقبال الابطال في عمان.

وحصل ابو غوش على أول ميدالية ذهبية للأردن في تاريخ مشاركات البلد الأولمبية منذ بدايتها في أولمبياد موسكو عام 1980.

واستقبل العشرات ابو غوش مساء الثلاثاء رافعين اعلام الاردن في مطار الملكة علياء الدولي، وبمجرد وصوله وهو يضع "الحطة الاردنية" الكوفية الحمراء والبيضاء على كتفيه، احتضن والدته التي كانت في انتظاره.

وكان الطبق التقليدي الاردني "المنسف" حاضرا في صالات المطار ايضا في استقبال ابو غوش ومرافقيه من افراد البعثة اضافة لمستقبليه.

وزينت الشوارع بصورة ابو غوش (20 عاما) وكتب عليها "شبابنا ثروتنا".

ووصل ابو غوش وكافة افراد البعثة الأردنية على متن طائرة خاصة ارسلها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وكان في استقباله في مطار عمان ثلاثة أمراء، الأمير حسن ولي العهد الاسبق وشقيق العاهل الاردني الراحل الملك حسين، والامير فيصل بن الحسين شقيق الملك عبدالله الثاني ورئيس اللجنة الاولمبية، والأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو الاردني.

وعاش الشارع الرياضي الاردني فجر الجمعة الماضي لحظات تاريخية عندما حفر ابو غوش أسمه باحرف من ذهب حين اطاح بالروسي اليكسي دينيسنكو في المواجهة النهائية 10- 6 في وزن دون 68 كلغ ليغدو أول أردني يسطر هذا الإنجاز المبين.

وفي طريقه للنهائي، فاز ابو غوش في دور الـ 16 على المصري غفران زكي 9-1، وعلى الكوري لي المصنف اولاً عالميا 11 - 8 في موقعة دور الثمانية، وعلى الإسباني غونزاليس المتوج بذهبيةأولمبياد لندن 12 - 7 في نزال الدور نصف النهائي.

