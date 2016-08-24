الوداد البيضاوي يتأهل لملاقاة الزمالك في نصف النهائي

المصدر: ندولا - د ب أ

حافظ فريق الوداد البيضاوي المغربي على صدارته للمجموعة الأولى في مرحلة المجموعتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء، التي شهدت أيضا تعادل الأهلي المصري مع مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري سلبيا.

وفي مدينة ندولا الزامبية، بادر زيسكو بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق ديفيد أوينو، قبل أن يدرك المحترف النيجيري شيسم شيكاتارا التعادل للوداد في الدقيقة 56.

وكانت تلك المباراة مصيرية في تحديد مركزي الفريقين في ترتيب المجموعة، بعدما ضمنا صعودهما رسميا للدور قبل النهائي للبطولة منذ الجولة الماضية.

ورفع الوداد رصيده بتلك النتيجة إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين أمام زيسكو، صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الوداد في المربع الذهبي للبطولة مع الزمالك المصري، ثاني المجموعة الثانية، في مواجهة عربية خالصة، حيث تقام مباراة الذهاب في مصر، على أن يلتقيا إيابا في المغرب.

في المقابل، يواجه زيسكو يونايتد فريق صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة الثانية.

وفي مدينة أبيدجان الإيفوارية، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الأهلي مع أسيك ميموزا.

وخاض الفريقان المباراة بأعصاب هادئة بعدما تلاشت آمالهما في الصعود للدور قبل النهائي منذ الجولة السابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام أسيك متذيل الترتيب.