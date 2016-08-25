الأهلي المصري يبدأ التحضير للموسم الجديد

أعلن النادي الأهلي المصري عن تعيين حسام البدري مدربا للفريق الأول، على أن يعقد البدري مؤتمرا صحافيا السبت المقبل للكشف عن تشكيل الجهاز المساعد.

وكان المدرب السابق الهولندي مارتن يول قد اعتذر الأسبوع الماضي عن الاستمرار في مهمته، وهو الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري وكذلك وصافة مسابقة الكأس، لكنه ودع مسابقة دوري أبطال افريقيا من مرحلة المجموعات.

ضياع حلم اللقب الإفريقي والغياب مجددا عن مونديال الأندية، كتب نهاية المدرب الهولندي مارتن يول كمديرا فني للأهلي، ووضع رئيس القلعة الحمراء محمود طاهر في عين الهجوم الجماهيري المطالب بمدير فني يعيد نغمة الانتصارات لنادي القرن.

إدارة الاهلي بدأت في البحث عن بديل يلبي تطلعات الجماهير الغاضبة، ستعلن عنه عقب مباراة فريقه أمام اسيك في دوري الأبطال الافريقي، وكان مجلس إدارة النادي الأحمر قد تعاقد خلال موسمين مع 6 مدربين حيث شارك الفريق في 14 بطولة فاز في 5 فقط، ومحققا الفوز في 82 مباراة، وتعادل في 31 وخسر 23.

وبين مطالبات جماهيرية بعودة البرتغالي مانويل جوزيه ورغبة الاسباني جاريدو في تدريب الأهلي مجددا، يبدو محمود طاهر بين خيارين أما الاستعانة بالمدير الفني السابق للأهلي حسام البدري أو التعاقد مع أجنبي.

تراجع نتائج الأهلي محليا وافريقيا مؤخرا، ارجع أحد أسبابها إلى "أزمة الملاعب" لكن إعتزال الجيل الذهبي للأهلي مثل محمد أبوتريكة وبركات ووائل جمعة ترك فراغا فنيا في صفوف الفريق لم يعوضه صفقات محمود طاهر التي أبرمها في موسمين.