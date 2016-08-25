الزمالك يلغي إيقاف شيكابالا ويكتفي بالغرامة

قال نادي الزمالك بطل كأس مصر لكرة القدم ووصيف بطل الدوري إنه ألغى الإيقاف، الذي كان مفروضا عن صانع اللعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) وإنه قرر الاكتفاء بالغرامة المالية.



وكانت إدارة الزمالك أوقفت شيكابالا وأحالته إلى التحقيق في أعقاب قيامه بالاحتفال مع أعضاء رابطة الألتراس (وايت نايتس) بعد فوز الزمالك بكأس مصر قبل أكثر من أسبوعين ثم الاحتفال بتأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على انيمبا النيجيري.



وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن شيكابالا قدم اعتذاراً لمجلس إدارة النادي.



وأضاف يوسف في تصريح لموقع الزمالك الرسمي: "الزمالك قرر رفع الإيقاف عن شيكابالا مع توقيع غرامة مالية عليه".



ولم يكشف الموقع عن قيمة الغرامة.



ويحظر مجلس إدارة الزمالك على لاعبي الفريق الظهور مع أعضاء وايت نايتس، كما يتم منعهم من دخول مباريات الفريق خوفا من إثارة الشغب.