حسام البدري يتولى تدريب الأهلي المصري

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأربعاء، تعيين حسام البدري مدربا للفريق الأول خلفا للهولندي مارتن يول الذي اعتذر الأسبوع الماضي عن عدم الاستمرار في مهمته.



وأضاف الأهلي أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في مصر بموقعه على الانترنت: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر تعيين حسام البدري مديرا فنيا للأهلي".



وتابع: "سيعقد البدري مؤتمرا صحفيا السبت (المقبل) للإعلان عن تشكيل الجهاز المعاون".



واعتذر الهولندي يول عن عدم استكمال مهمته بسبب "الأحداث الأخيرة" التي واجهها النادي في إشارة لواقعة اقتحام مشجعين غاضبين المران الأسبوع الماضي، مما أدى لإيقاف تدريبات الفريق الأول لأجل غير مسمى بقرار من مجلس الإدارة قبل أن يقرر استئنافها بقيادة أسامة عرابي المدرب المؤقت.