البلوشي ينضم إلى صفوف العربي القطري

قال نادي العربي المنتمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم، إنه تعاقد مع طلال البلوشي، لاعب السد في صفقة انتقال حر، الجمعة.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

وأضاف العربي، ثامن الدوري الموسم الماضي في بيان عبر حسابه على فيسبوك، اليوم، أن طلال الكواري، المدير التنفيذي للنادي وقع عقدا مع البلوشي: "الذي يعد إضافة قوية للفريق، خاصة في مركز الوسط المدافع بفضل قيمته الفنية والروح القتالية العالية التي يتمتع بها، فضلا عن خبرته الدولية".

وقال البلوشي (30 عاما) إنه يملك الرغبة في التألق وتحقيق الإنجازات مع العربي، وسيستمد قوته وتألقه من حماس جماهير الفريق "صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في قطر".

وسيفتتح العربي منافسات الدوري بلقاء السيلية خارج ملعبه في 15 سبتمبر المقبل، بينما يستضيف السد - ثالث الموسم الماضي- فريق الخريطيات في اليوم التالي.