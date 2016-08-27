البدري: سعيد بتدريب الأهلي.. وأنتظر دعم الجماهير

قال حسام البدري، مدرب الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، السبت، إن رحيله عن تدريب الفريق قبل ثلاث سنوات كان بالاتفاق مع مجلس الإدارة في ذلك الوقت وبشروط معينة.

وأعلن الأهلي الأربعاء الماضي تولي البدري (56 عاما) مسؤولية تدريب الفريق الأول للمرة الثالثة خلفا للهولندي مارتن يول الذي اعتذر في الأسبوع الماضي عن عدم الاستمرار في مهمته.

واعتذر الهولندي يول عن عدم استكمال مهمته بسبب "الأحداث الأخيرة" التي واجهها النادي، في إشارة لواقعة اقتحام مشجعين غاضبين المران في وقت سابق من الشهر الحالي، ما أدى لإيقاف تدريبات الفريق الأول لأجل غير مسمى بقرار من مجلس الإدارة قبل أن يتقرر استئنافها بقيادة أسامة عرابي المدرب المؤقت حينها.

وأضاف البدري في مؤتمر صحافي في مقر النادي بالقاهرة: "سعيد بعودتي مجددا لتدريب الفريق للمرة الثالثة، وأنتظر دعم ومساندة الجماهير لفريقها. رحيلي المرة السابقة كان بالاتفاق مع مجلس الإدارة في ذلك الوقت وبشروط معينة".

ورحل البدري عن الأهلي في السابع من مايو 2013 بعد أقل من عام واحد على عودته لقيادة الفريق، وذلك لتدريب أهلي طرابلس الليبي ما عرضه لانتقادات جماهير بطل مصر بعد توليه المسؤولية للمرة الثالثة.

وتابع البدري: "الأهلي دائما ما يفكر في كيفية إسعاد الجماهير حتى لو حدث بعض الغضب منهم أحيانا. رسالتي إلى الجماهير أن الفترة المقبلة غاية في الأهمية وتحتاج إلى مساندتكم لأن اللاعبين والجهاز الفني يستمدون ثقتهم منكم. دربت في الكثير من الأندية وأدرك أن الجماهير هي من تجعل الأهلي متفردا ومتميزا".

وكشف البدري عن أنه لم يوقع أي عقود مع الأهلي قائلا: "حتى الآن لم أوقع على أي عقد ولم أتلقى أموالا من النادي وسأدرب فريق الكرة فقط بالاتفاق مع الإدارة لأنني أتعامل مع بيتي. لن نتعاقد مع معد بدني أجنبي يحتاج وجوده إلى مترجم وندرس حاليا السير الذاتية لمعدين بدنيين عربيين وسيتم التعاقد مع أحدهما".

واعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر تشكيل الجهاز المعاون للبدري والذي يضم سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة وأحمد أيوب مدربا عاما وسيد معوض مدربا مساعدا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو العلا مدربا للأحمال.

وقال البدري إنه سيدرس تقرير يول قبل اتخاذ أي قرار بشأن اللاعبين الحاليين من حيث البقاء أو الرحيل قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الشهر المقبل خاصة وأنه يوجد مقعد شاغر وحيد في قائمة الفريق المحلية.

وكشف البدري عن أنه لم يطلب ضم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل إلى الجهاز الفني.