سليمان: أعد جماهير الزمالك باللقب الإفريقي

وعد مؤمن سليمان مدرب الزمالك بطل كأس مصر خلال تقديمه رسميا للإعلام والجمهور السبت، بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم "رغم صعوبة المنافسة".

وقاد سليمان (42 عاما) الفريق المصري للفوز على الأهلي 3-1 والتتويج بكأس مصر وكذلك التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال بالفوز على انيمبيا النيجيري 1-صفر في وقت سابق من الشهر الحالي.

وسيستضيف الزمالك فريق الوداد البيضاوي المغربي في الشهر المقبل في ذهاب قبل النهائي قبل أن تقام مباراة العودة بالمغرب في وقت لاحق من الشهر ذاته.

وقال سليمان خلال مؤتمر صحافي لتقديمه كمدرب دائم للفريق في مقر النادي، إنه لن يبخل بأي جهد من أجل مصلحة فريقه هو وكامل أفراد الجهاز الفني الحالي.

وأضاف سليمان: "أشكر رئيس النادي على دعمه لي ومساندة الجهاز الفني بالكامل. الجميع يساندنا من أجل نجاح التجربة".

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن النادي استقر على تعيين مؤمن سليمان مدربا للفريق ويعاونه محمد صلاح كمدرب عام لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق برئاسة سليمان مدربا ويعاونه صلاح مدربا عاما وعلاء عبد الغني مدربا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى وحمادة أنور مديرا إداريا وإسماعيل يوسف مديرا للكرة.

وأضاف منصور: "مقتنع بمدرب مصري اسمه مؤمن سليمان واعتقد أن استمراره تجربة تستحق الدعم والمساندة. سعيد أني قدمت أحمد حسام (ميدو) من قبل ومحمد حلمي.

"ميدو فاز بكأس مصر وحلمي كان على أعتاب لقب الدوري قبل أن يرحل عن النادي. أطالب الجميع بدعم تجربة مؤمن سليمان وأيضا تجربة حسام البدري في الأهلي."

وأعلن رئيس نادي الزمالك عن استبدال طبيب الفريق لكنه لم يكشف عن اسم الطبيب الجديد.