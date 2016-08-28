الترجي بطلاً لكأس تونس على حساب الإفريقي

استعاد الترجي لقب كأس تونس لكرة القدم لأول مرة في خمس سنوات بعدما هزم غريمه التقليدي الافريقي 2-صفر بهدفي طه ياسين الخنيسي وآدم الرجايبي في الشوط الثاني السبت.

وترجم الترجي تفوقه بالتقدم في الدقيقة 50 بعدما أطلق الخنيسي تسديدة أرضية متقنة في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وبعد أربع دقائق ضاعف الرجايبي النتيجة بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء ليحرز الترجي اللقب للمرة 14 في تاريخه.

ولعب الافريقي بتحفظ باستاد رادس الذي شهد حضور جماهير الفريقين لأول مرة منذ عام 2010 بينما ضغط الترجي منذ البداية وأهدر العديد من الفرص.

وعجز الافريقي - الذي نال لقبه 11 والأخير في الكأس عام 2000 - عن تعويض تأخره ولم يصنع سوى فرصة واحدة بتسديدة لمهاجمه صابر خليفة مرت بجوار المرمى.



وقال عمار السويح مدرب الترجي عقب المباراة: "التتويج مستحق وجاء في توقيت جيد. حصدنا ثمار فترة طويلة من العمل. كنا الأفضل اليوم".

وأضاف: "سنواصل البناء على هذا الانتصار. سيمنحنا اللقب ثقة أكبر قبل بداية الموسم الجديد وأنا سعيد بمستوانا في القمة".

وهذه سادس مرة يتوج فيها الترجي بالكأس بعد الفوز على غريمه الافريقي في المباراة النهائية.



واعترف قيس اليعقوبي مدرب الافريقي بتفوق الغريم التقليدي قائلا: "استحق الترجي الفوز. لم نكن في أفضل حالاتنا ولعبنا بشكل سيء لا يرضي الجمهور أو الجهاز الفني ولم نجد الحلول أمام فريق أفضل منا".

وأضاف اليعقوبي بعد ضمان المشاركة في كأس الاتحاد الافريقي العام المقبل: "ما زلنا بصدد اعادة رسم صورة جديدة للفريق.. لكن المستوى تطور مقارنة بالعام الماضي وسنواصل العمل استعدادا للموسم الجديد".