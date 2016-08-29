أمير الكويت: الشباب سيحل بدلاً من الذين ليسوا كفؤا لتحمل المسؤولية

بارك الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي الجديد خلال استقباله الرئيس فواز الحساوي وأعضاء مجلس الإدارة في قصر بيان، مؤكداً بأن الشباب سيحلون مكان الذين ليسوا كفؤاً لتحمل المسؤولية.

وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح: سيحل الشباب محل الذين ليسوا كفؤاً لتحمل المسؤولية، وأتمنى لكم التوفيق بعملكم، وأنتم طبقتم القانون الذي وُضِع ونحن معكم. وأتبع: لدينا ملاعب رياضية كثيرة وعليكم دمج الشباب وجلبهم إلى الرياضة واللعب.

وكان وكان الاستقبال بحضور الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد والشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.. وكانت الهيئة العامة للرياضة قررت حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي القديم وتعيين لجنة وطنية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد لمدة ستة اشهر برئاسة الحساوي واسد حاجي تقي نائبا للرئيس وعضوية كل من حسين الخضري وخالد الفضلي وسعد الحوطي وصباح العتيبي وصلاح الحساوي.

