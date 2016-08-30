فواز الحساوي: مهمتي تسيير بطولات الكويت المحلية

أكد فواز الحساوي رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي أن مهمته تكمن بتسيير البطولات المحلية الكويتية وليس إعادة النشاط المعلّق، مبيناً أن كلمات الأمير صباح الأحمد الصباح أثلجت صدره وأعضاء مجلس إدارته خلال استقباله لهم في قصر بيان يوم الاثنين.

وقال الحساوي الذي حل ضيفاً على نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": كنت أريد الترشح وليس التعيين، لكني حضرت من أجل خدمة الكويت، ونحن في اللجنة المؤقتة نخدم النشاط الكروي في الكويت، أما إعادة النشاط فهذا من مسؤولية الدولة، وشخصياً أعتقد بأن النشاط الرياضي لا يمكن أن يعود إلى الكويت إلا في حال تم تطبيق الخصخصة.

وزاد الحساوي: أعضاء اللجنة كانوا مقتنعين بإلغاء دوري الرديف وتحويل الدوري إلى درجتين لأنه أكثر تنافسية. وأتبع: سنحاول التواصل مع الاتحاد الآسيوي لحل المشاكل العالقة بين اتحادنا وبين الاتحاد القاري.