مشادات كلامية ومشاحنات في "عمومية" الاتحاد المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري يوم الثلاثاء العديد من الأحداث المثيرة والتي وصلت لحد المشاحنات والمشادات الكلامية بين الأعضاء وممثلي الأندية .

واكتمل النصاب القانوني للعمومية بحضور 113 ناديا (50% 1+ ) للتصويت على اختيار المجلس الجديد،الذي سوف تستمر ولايته أربعة أعوام مقبلة.

وفاز سيف الله مصطفى بمنصب مراقب الحسابات بالتزكية، كما رفضت العمومية انضمام أندية جديدة للجمعية العمومية، وقررت الابقاء على نفس العدد الحالي فقط دون زيادة ليصوت 113 ناديا من أصل 224 على اختيار المجلس الجديد للاتحاد.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العديد من المشاحنات والمشادات الكلامية بين الأعضاء، عقب تسريب انباء الاحكام القضائية الصادرة بشأن استبعاد الثنائي حازم وسحر الهواري وما ترتب عليه .

وبدأت المشاحنات عندما فوجئت قائمة هاني أبو ريدة بأنباء حصول ماجدة الهلباوى، مرشحة رئاسة الاتحاد، على حكم قضائي بإلزام لجنة الانتخابات باستبعاد حازم وسحر الهواري من المرشحين .

واختفى الجميع وهدأت القاعة لبرهة حتى ظهر بعضهم ليؤكد حق الثنائي في خوض الانتخابات، بعد طلب رد المحكمة واختلف أعضاء لجنة الانتخابات فيما بينهم حول مصيرهما إلى أن اتفقت الغالبية على استمرار الوضع على ما هو عليه لحين ورود خطاب أو مسودة رسمية تفيد الاستبعاد .

وتسبب غياب أمين سر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، فوزي غانم، في أزمة كبيرة، وتم الاستعانة بموظف الاتحاد عصام شاهين، ليقوم بعمل أمين السر خلال فعاليات العمومية.

وبرر القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة ثروت سويلم، غياب فوزي غانم، بسبب ضرورة تواجده بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة اليوم الثلاثاء .

وظهر الثنائي محمد عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة الاهلي وممثل القلعة الحمراء في انتخابات الاتحاد، وأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك وممثل القلعة البيضاء، متحدين طوال العملية الانتخابية .

