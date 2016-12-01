أبوظبي تحتضن الآسيويين في ليلة توزيع التفوق

آسيا تختار نجمها، ثلاثة أسماء، والعرب أبرز ما فيها، عمر عبدالرحمن لاعب العين، لم ينجح بنيلها في العام الماضي، ويسعى الآن لخلافة مواطنه أحمد خليل المتوج باللقب، عموري ساهم بوصول الإمارات إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال روسيا، وحل وصيفا مع العين في دوري أبطال آسيا، عموري فاز بلقب أفضل لاعب في ذات البطولة في 8 مباريات، أرقام اللاعب الإماراتي وانجازاته قد تشفع له بادخال كرة الإمارات التاريخ عبر معادلة رقم اليابان وإيران بتقديمها لاعبين لنيل الجائزة في عامين متتاليين.

اللائحة تضم لاعبا عربيا آخر، حمادي أحمد، هداف قادم من العراق، ابن سامراء لعب دورا كبيرا في تتويج ناديه القوة الجوية العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي العام الحالي، ابن الـ27 عاما حصد جائزتي أفضل لاعب وهداف بهزه الشباك 16 مرة في كأس الاتحاد الاسيوي بالدوحة القطرية.

المرشح الثالث من أقصى شرق القارة، الصيني وولي، هداف فريقه شنغهاي، في رصيد 114 هدفا في الدوري الصيني، هو هداف الدوري المحلي في السنوات الأربع الأخيرة وهداف فريقه التاريخي، قاد منتخب بلاده الى الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2018.

ما بين شرق القارة الآسيوية وغربها، ستكون العاصمة الإماراتية أبوظبي مركز اختيار الفائز بالجائزة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2006 وانذاك كان الفوز عربيا من القطري خلفان ابراهيم خلفان.