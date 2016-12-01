العواني: نطمح لإظهار عرس رياضي في أبوظبي

أكد عارف العواني، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على سعيهم الجاد والحثيث على إظهار حفل مميز، يليق بحجم الشخصيات الرياضية الكبيرة التي ستشرف الكرنفال والعرس الرياضي في أبوظبي.

وقال العواني الذي يشغل منصب أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي في حديثه لـ"في المرمى": "نتمنى إظهار حفلا مميزا، يليق بحجم الحضور والشخصيات الرياضية الكبيرة التي ستشرف عرسنا الرياضي".

وستحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، حفل اختيار الفائز بالجائزة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2006 حيث نالها آنذاك القطري خلفان ابراهيم خلفان.

