تركي بن خالد يجتمع بإنفانتينو لتطوير الكرة العربية

اجتمع الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الأربعاء بمقر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) برئيس الاتحاد جياني إنفانتينو وبحضور الأمين العام للفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي المصري هاني أبو ريده .

وأوضح الأمير تركي أنه تم خلال الاجتماع إطلاع رئيس فيفا على الخطوات التطويرية التي اتخذها الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل تنشيط بطولاته ومسابقاته سعيا لتحقيق الاهداف التي يرمى فيفا إليها لنشر لعبة كرة القدم وجعلها وسيلة من وسائل التقارب والمحبة بين شعوب العالم .

وأشار الأمير تركي إلى أن رئيس فيفا بارك الخطوات التي يتخذها الاتحاد العربي من أجل تطوير كرة القدم في العالم العربي عقب إطلاعه على البطولة المقبلة التي سينظمها الاتحاد للأندية العربية، مؤكدا في هذا الصدد أن كافة اللجان العاملة في فيفا ستقدم دعمها للاتحاد العربي وخصوصا لجنتي الانضباط والقيم والاخلاق.

أضاف رئيس الاتحاد العربي أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة بين فيفا والاتحاد العربي تتعلق بتطوير كل ما يتصل بالامور الفنية واستخدام التقنيات في مجال كرة القدم.

